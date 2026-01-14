Шведский форвард Максимилиан Ибрагимович, сын легендарного Златана Ибрагимовича, официально присоединился к нидерландскому Аяксу. Об этом сообщила пресс-служба амстердамского клуба.

Аякс достиг соглашения с Максимилианом Ибрагимовичем и Миланом относительно перехода 19-летнего нападающего на правах аренды. Соглашение рассчитано на шесть месяцев — до завершения текущего сезона — и предусматривает опцию выкупа футболиста.

Максимилиан Ибрагимович родился 22 сентября 2006 года в шведском Лунде. В 2022 году он перебрался из академии Хаммарбю в молодежную структуру Милана. В течение последних шести месяцев правша-нападающий выступал за Милан Футуро — вторую команду клуба, которая играет в итальянской Серии D.