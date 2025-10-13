Форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе поделился мыслями о том, как изменился современный футбол.

Футбол стал более тактическим и методичным. Тренеры теперь имеют значительно большее влияние на игру, чем раньше, и это видно в каждой команде. Думаю, это полезные изменения для футбола, ведь они дают больше возможностей игрокам проявить себя на высоком уровне. Раньше все было сложнее, – отметил французский нападающий в комментарии испанским СМИ.

Мбаппе присоединился к Реалу летом 2024 года. В текущем сезоне 26-летний игрок уже забил 14 голов в десяти матчах под руководством Хаби Алонсо.

Сегодня, 13 октября, сборная Франции сыграет очередной матч в отборе на ЧМ-2026 в гостях против Исландии. Начало в 21:45. Параллельно в этой группе сборная Украины примет Азербайджан.