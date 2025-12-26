Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау поделился ожиданиями от стартового матча 18 тура АПЛ против Манчестер Юнайтед. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Статистически МЮ намного сильнее, чем в прошлом году. Они значительно улучшили свои общие результаты. Они конкурентоспособны, а в атаке имеют нескольких серьезных исполнителей.

Это будет действительно хороший матч, тяжелый матч для нас и хорошая возможность на Рождество насладиться величием таких игр. Атмосфера будет особенной, но мы ранее с ними не играли, поэтому, думаю, мы ожидаем немного другого Манчестер Юнайтед, - сказал Хау.