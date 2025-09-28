Мадридский Реал потерял одного из ключевых игроков обороны Дани Карвахаля после неудачного матча Ла Лиги против Атлетико, который завершился поражением 2:5.

После финального свистка капитан команды прошёл медицинское обследование, которое выявило повреждение икроножной мышцы на правой ноге. Ближайшие недели защитник будет находиться под постоянным контролем медицинского штаба клуба.

По предварительным прогнозам, восстановление Карвахаля займет более месяца. Следующее испытание для сливочных – встреча с Кайратом во втором туре Лиги чемпионов, которая пройдет 30 сентября и начнется в 19:45.

В этом сезоне Карвахаль успел принять участие в семи поединках, однако результативными действиями пока не отметился.