Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал феерическую победу в матче третьего тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Исландии (5:3). Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Я думаю, у нас все матчи очень сложные. Перед каждым сбором очень много травмированных игроков, к сожалению. Но я благодарен, сегодня ребята понимали, для кого мы играем и выложились на поле на полную.

С Исландией всегда очень тяжело играть. Я пересмотрел очень много их матчей. Особенно дома они играют очень мощно, дают много борьбы. И сегодня было очень важно выиграть эту борьбу. Нужно посмотреть статистику, но я считаю, что игроки действительно выкладывались. После того, как счет стал 3:3, мы не пытались удержать этот результат, мы шли вперед и делали все для победы.

Нам надо было работать более интенсивно и активно. Но считаю, сегодня очень хорошо контролировала мяч сборная Исландии. После пропущенного мяча они сильно давили и сравняли счет, но мы потом забили еще дважды. Мы надеялись и договаривались с ребятами играть более интенсивно, но соперник не позволял этого делать.

Поддержка — супер! Мы очень благодарны. Мы чувствовали поддержку, даже когда счет стал 3:3, все поддерживали и было приятно. Где бы мы ни играли, всегда есть поддержка украинцев. Но очень надеемся, что мы вернемся домой и будем играть для своих болельщиков в Украине.