Бывший наставник национальной команды Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном комментарии Sport.ua поделился своим мнением относительно выступлений игроков сборной под руководством Сергея Реброва и назвал того, кто сейчас больше всего его разочаровывает.

– Довбик, – сказал Сабо. – На мой взгляд, центральный нападающий должен действовать совсем по-другому. Артем очень мало двигается, словно привязан к центральным защитникам соперника — и всё. А в итальянских командах центрбеки всегда в движении, поэтому и форвард должен больше открываться, получать мяч в динамике. К сожалению, у Довбика этого не вижу. Ему даже сложно убежать от оппонента. Сейчас он может разве что хорошо сыграть головой во время стандартов.

Напомним, что сегодня, 10 октября, в Рейкьявике в 21:45 состоится матч Исландия – Украина в рамках отбора на чемпионат мира-2026.