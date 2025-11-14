Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после разгромного поражения в матче пятого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:4) объяснил, почему сине-желтые не нанесли ни одного удара по воротам соперника. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

К сожалению, но, думаю, все понимали, что сегодняшняя игра с Францией не решает многое. Считаю, что игроки выходили с соответствующим настроем. Но я не могу сказать, что кто-то недорабатывал или не добегал. Все понимают, что решающим будет следующий матч. Уверен, ребята будут максимально настроены и уже сейчас готовятся к нему.

Ни одного удара в створ от Украины? Потому что мы не цеплялись за мяч. Местами мы его контролировали, но не доводили до штрафной площадки и не создавали моменты — выходили в атаку небольшими силами. Франция очень хорошо и быстро работала с мячом, и отобрать его было чрезвычайно сложно. Из-за этого, к сожалению, моментов мы не создали.