В воскресенье, 26 октября, в рамках десятого тура испанской Ла Лиги состоялось принципиальное противостояние между мадридским Реалом и Барселоной. Команда Хаби Алонсо одержала победу над соперником с минимальным преимуществом 2:1.

Финальный свисток сопровождался всплеском эмоций, так как между футболистами обеих команд вспыхнула стычка, после которой арбитр показал несколько жёлтых и красных карточек.

В своём официальном отчёте главный судья встречи Градо Сото объяснил причину удаления вратаря сборной Украины и мадридского Реала Андрея Лунина.