Рефери объяснил, почему Луньин получил красную карточку в Эль-Класико: «Драка после матча»
Матч десятого тура чемпионата Испании завершился конфликтом между командами
19 минут назад
В воскресенье, 26 октября, в рамках десятого тура испанской Ла Лиги состоялось принципиальное противостояние между мадридским Реалом и Барселоной. Команда Хаби Алонсо одержала победу над соперником с минимальным преимуществом 2:1.
Финальный свисток сопровождался всплеском эмоций, так как между футболистами обеих команд вспыхнула стычка, после которой арбитр показал несколько жёлтых и красных карточек.
В своём официальном отчёте главный судья встречи Градо Сото объяснил причину удаления вратаря сборной Украины и мадридского Реала Андрея Лунина.
«Послематчевая драка привела к красной карточке Лунина, который покинул техническую зону мадридской команды с целью агрессивного столкновения с скамейкой запасных противника, в результате чего его пришлось сдерживать товарищам по команде.
В драке также были замечены Милитао, Винисиус и Родриго со стороны Реала, а также Фермин, Бальде и Ферран Торрес со стороны Барселоны», – процитировали в AS протокол арбитра.