Владимир Кириченко

Матч 27-го тура УПЛ Полтава – Шахтер пройдет во Львове. Об этом сообщил официальный сайт полтавского клуба.

«По взаимному согласию сторон и учитывая участие единственного представителя нашей страны в еврокубках, место проведения матча перенесено во Львов».

Игра состоится 10 мая на стадионе Арена Львов. Начало матча в 15.30.

Полтава в этом сезоне проводила домашние матчи в Кропивницком. В случае победы Шахтер станет чемпионом Украины. Арена Львов сейчас является его домашним стадионом в УПЛ.

Накануне Шахтер вырвал победу в матче с Динамо и оторвался на 10 очков от ЛНЗ.