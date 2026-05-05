Стало известно, где состоится матч, который может принести Шахтеру золото УПЛ
Решение было принято по соглашению сторон
Матч 27-го тура УПЛ Полтава – Шахтер пройдет во Львове. Об этом сообщил официальный сайт полтавского клуба.
«По взаимному согласию сторон и учитывая участие единственного представителя нашей страны в еврокубках, место проведения матча перенесено во Львов».
Игра состоится 10 мая на стадионе Арена Львов. Начало матча в 15.30.
Полтава в этом сезоне проводила домашние матчи в Кропивницком. В случае победы Шахтер станет чемпионом Украины. Арена Львов сейчас является его домашним стадионом в УПЛ.
Накануне Шахтер вырвал победу в матче с Динамо и оторвался на 10 очков от ЛНЗ.
