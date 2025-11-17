В понедельник, 17 ноября, состоялись шесть матчей отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в европейской зоне. Предлагаем ознакомиться с результатами игрового дня.

В финальной части чемпионата мира 2026 года сыграют 48 национальных сборных. Формат будет расширен: команды разделят на 12 групп по четыре участника.

В плей-офф выйдут: сборные, занявшие первые два места в своих группах; восемь лучших команд, занявших третье место в групповом этапе. Также на мундиале появится новая стадия — 1/16 финала, которая увеличит количество матчей в решающей части турнира.