Сегодня, 29 августа, в 14:00 по киевскому времени в Монако состоялась жеребьевка основного этапа Лиги Европы сезона 2025/26. Все 36 участников были распределены на четыре корзины по девять команд согласно клубному рейтингу УЕФА.

Формат турнира остается неизменным второй год подряд: команды сыграют в общей турнирной таблице, которая включает 36 коллективов. На групповом этапе запланировано восемь туров.

Восемь лидеров таблицы непосредственно выходят в 1/8 финала, тогда как клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, разыграют путевки в плей-офф через стадию 1/16 финала.

Сетка соперников формируется единой жеребьевкой с использованием компьютерной системы. Каждая команда проведет по два матча с представителями каждой корзины – один на домашнем стадионе и один в гостях.

