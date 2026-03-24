РФ — о массовой атаке рф: «Около 1000 дронов и ракет летели на гражданскую инфраструктуру»
В организации подчеркнули циничность атак по гражданским объектам
Украинская ассоциация футбола отреагировала на масштабный обстрел украинских городов со стороны рф.
В организации подчеркнули, что целью страны-агрессора снова стала гражданская инфраструктура, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.
россия массово атаковала украинские города: около 1000 дронов и ракет летели на гражданскую инфраструктуру в течение суток
Полтавская область, Киевская область, Николаевская область, Винницкая область, Житомирская область, Хмельницкая область, Львовская область, Ивано-Франковская область.
Пострадали дети и взрослые, исторические здания, родильные дома, гражданские дома.
УАФ выражает соболезнования всем погибшим в результате действий страны-террористки и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
