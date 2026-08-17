Родри: «Играть за Барселону — это мечта»
Хавбек прокомментировал свой будущий переход
Полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри прибыл в аэропорт Барселоны. Ожидается, что в ближайшее время хавбек официально завершит переход в каталонский клуб.
После прилета футболист поделился эмоциями от предстоящего трансфера. Слова передает Mundo Deportivo.
Очень рад сюда прибыть. Это были изнурительные дни, но я счастлив быть здесь. Играть за Барселону — моя мечта. Мы стремимся выиграть Лигу чемпионов и все другие трофеи.
Барселона договорилась с Манчестер Сити о Родри.