Главный тренер Селтика Брендан Роджерс поделился впечатлениями после поражения своей команды в плей-офф квалификации Лиги чемпионов от Кайрата (0:0, 2:3 в серии пенальти).

Это просто позор, ведь в прошлом году мы сделали большой шаг вперед. Это была отличная возможность для нас показать, на что мы способны, но нас не будет в Лиге чемпионов. Было много старания, много честности, но Лига чемпионов — это больше, чем просто это.

Это огромное разочарование, и я действительно сочувствую болельщикам, которые проделали такой долгий путь, чтобы быть здесь. Усилия и преданность, которые они проявили, чтобы приехать сюда… Мы горько разочарованы как за них, так и за себя.

Лига чемпионов — великий турнир, но, как всегда, мы должны держаться вместе как команда. Это тяжело принять, но за два матча мы сделали недостаточно. Во внутреннем чемпионате мы хорошо начали, но на этом уровне, даже против команд, которые не имеют достаточного качества, тебе все равно нужны дополнительные умение и точность.

Очевидно, мы упустили большую возможность дома, а сегодня это не была хорошая игра в футбол. Мы должны это принять. Я поздравляю Кайрат, для них это фантастический результат, но мы упустили огромную возможность, – передает слова Роджерса BBC Sports.