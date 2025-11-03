Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунёв может покинуть столичный клуб в ближайшее время.

Как сообщает Мadrid-barcelona.com, футболист рассматривает возможность ухода из-за отсутствия игровой практики. Этой ситуацией уже заинтересовались несколько клубов, которые внимательно следят за его положением. Среди претендентов называют английский Брайтон, миланский Интер и участник Лиги чемпионов Ньюкасл.

Кроме того, интерес к трансферу Лунёва проявляет и римская Рома, где выступает его соотечественник Артем Довбик.

В нынешнем сезоне украинец пока не провёл ни одной игры. Есть вероятность, что свой шанс он получит лишь в матчах Кубка Испании в 2026 году.

