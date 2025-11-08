Итальянский опорный полузащитник Брайан Кристанте продолжает выступать за Рому по контракту, рассчитанному до лета 2027 года.

Ранее в клубе обсуждали будущее 30-летнего игрока и даже рассматривали возможность обмена с туринским Ювентусом прошлым летом, но теперь приоритетной задачей стало сохранение футболиста.

В этом сезоне Кристанте провел 13 матчей, отметился одним голом и одной результативной передачей, закрепив за собой статус основного игрока команды под руководством Джан Пьеро Гасперини.

Все это привело к тому, что Рома больше не планирует прощаться с полузащитником в ближайшее время и готова обсуждать продление контракта, которое может быть оформлено до 2028 года.

