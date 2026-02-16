Рома с высокой вероятностью выкупит нападающего Дониэлла Малена после окончания его аренды из Астон Виллы. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, римский клуб заплатит за форварда 25 миллионов евро, не считая двух миллионов, которые уже были перечислены за аренду. В договоре предусмотрен обязательный выкуп, который вступит в силу при выполнении двух условий.

Сначала Рома должна завершить сезон в зоне Лиги чемпионов или Лиги Европы. Затем Мален обязан принять участие как минимум в половине матчей команды до июня. При этом Астон Вилла сохранила за собой право на 10% суммы будущей перепродажи игрока.

Нидерландский форвард перебрался в Рому в середине января на правах аренды до конца сезона и уже успел ярко заявить о себе, отметившись пятью голами в пяти встречах.

Ранее Гасперини выразился по поводу Малена.