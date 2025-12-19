Защитник Риеки Степан Раделич подвел итоги ничейного матча с донецким Шахтером (0:0), отметив, что команда довольна результатом.

Кроме того, он обратил внимание на нестандартный тактический подход Шахтера в этом матче.

«С первой минуты было видно, что они сильные, с хорошими переходами, многие игроки вырывались в атаки. Во втором тайме мы играли не очень хорошо, но в конце мы довольны очком, а игрой – не совсем. Мы завоевали европейскую весну, поздравляю всех в клубе, думаю, мы это заслужили.

Могу сказать, что Шахтер играл без классического нападающего и создавал много проблем там, где этот «нападающий» опускался между линиями. Мы не совсем хорошо его контролировали, у них были хорошие диагонали. Это отличные игроки, они много стоят, показали, что являются самым сложным соперником. Мы заработали очко и счастливо возвращаемся в Риеку, — Sportnet.hr.