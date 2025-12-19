В воскресенье, 14 декабря, донецкий Шахтер объявил о заключении соглашения с нигерийским вингером Проспером Оба, который до этого защищал цвета ЛНЗ.

По мнению спортивного журналиста Виктора Вацко, трансфер бывшего лидера черкасского клуба вполне может стать единственной покупкой горняков во время зимней трансферной кампании.

«Вообще, мой WhatsApp говорит, что Шахтер этой зимой не будет феерить на трансферном рынке. И вполне вероятно, что трансфер Проспера Оба так и останется единственным зимним приобретением Шахтера», – сообщил Виктор Вацко в эфире YouTube-программы «Вацко on air».

Ранее Шахтер вышел в 1/8 финала Лиги конференций.