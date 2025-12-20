Лондонский Вест Хэм начал поиски нападающего на замену Никласу Фюлкругу, который близок к переходу в Милан, и обратил внимание на украинского форварда Артема Довбика. По информации Get Italian Football News, английский клуб уже отправил предварительный запрос относительно игрока Ромы.

Молотобойцы изучают финансовые детали возможного трансфера, ведь Довбик рассматривается как главный претендент на роль ведущего форварда команды во второй части сезона. Украинец перешел в Рому летом 2024 года из Жироны за сумму более 30 миллионов евро, поэтому римский клуб не спешит с ним расставаться.

В сезоне 2025/26 Артем провел за Рому 14 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Контракт Довбика с Ромой действует до 30 июня 2029 года, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

