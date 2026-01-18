Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко, который находится в аренде в Ноттингем Форест, может продолжить карьеру в амстердамском Аяксе, сообщает издание De Telegraaf.

По информации источника, нидерландский клуб проявляет интерес к 29-летнему футболисту и ведет переговоры с его агентом. Сам Зинченко, как отмечают СМИ, положительно относится к возможности перехода. Летом 2026 года фулбек станет свободным агентом, и Аякс планирует подписать с ним долгосрочный контракт.

Отметим, что ранее Зинченко уже выступал в чемпионате Нидерландов. В сезоне 2016/17 он играл за ПСВ на правах аренды из Манчестер Сити, провел 17 матчей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что на Зинченко появились новые претенденты.