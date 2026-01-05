Сергей Разумовский

Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду потенциально может провести прощальный матч на стадионе Сантьяго Бернабеу уже после завершения карьеры, сообщает Defensa Central. По данным источника, в настоящее время никаких финальных решений не принято и конкретики по дате или формату события пока нет, однако стороны обсуждают детали, чтобы в перспективе организовать для португальца достойные и символические проводы.

Один из наиболее реалистичных сценариев, который рассматривается, – товарищеский матч в честь Роналду в Чамартине. В таком случае на поле могут встретиться Реал и Аль-Наср, а сам Криштиану сыграет по одному тайму за каждую из команд. Подобный формат уже использовали ранее: в свое время так прощался Рауль Гонсалес, что делает идею понятной для мадридской публики и очень удобной с точки зрения подачи – и как шоу, и как дань уважения легенде.

Вместе с тем, сообщается, что на столе есть и альтернативный вариант, в котором может появиться третья сторона – лиссабонский Спортинг. В этом формате Роналду получил бы возможность сыграть за два клуба, которые имеют для него особое значение: за Спортинг, где он начинал профессиональную карьеру, и за Реал, в котором провел значительную часть футбольного пути и с которым связан один из самых ярких периодов его выступлений на топ-уровне. Такой сценарий мог бы добавить событию еще большего эмоционального смысла, превратив его в своего рода подведение итогов карьеры – от первых шагов в Лиссабоне до основных триумфов в Мадриде.

Независимо от того, какой формат в конечном итоге выберут и будет ли это матч Реал – Аль-Наср или проект с участием Спортинга, идея прощания именно на Сантьяго Бернабеу выглядит логичной. Этот стадион стал для Роналду одним из ключевых в карьере и ассоциируется с его самыми громкими моментами в европейском футболе.

В текущем сезоне 40-летний португалец продолжает демонстрировать высокую результативность: он провел 14 матчей, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи. Однако Роналду впервые за 16 лет завершил год без хет-трика.