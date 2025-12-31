40-летний нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду впервые за последние 16 лет не оформил ни одного хет-трика в течение календарного года. Об этом сообщает Sporx.

В последний раз подобная ситуация случалась еще в 2009 году, когда португальский бомбардир выступал в составе мадридского Реала. С тех пор Роналду стабильно отмечался как минимум одним матчем с тремя забитыми мячами каждый год.

В то же время, уходящий год вряд ли можно назвать неудачным для опытного форварда. В течение календарного года Криштиану забил 41 мяч, оставаясь ключевой фигурой атаки саудовского клуба.

Роналду защищает цвета Аль-Насра с января 2023 года. Действующий контракт португальца с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий провел 11 матчей, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей, подтверждая статус одного из самых результативных игроков лиги.

В последнем матче года Роналду забил гол спиной.