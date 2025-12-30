Шахтер подвел итоги выступлений в 2025 году и определил лучшего футболиста команды. По результатам голосования это звание досталось голкиперу Дмитрию Резнику, который опередил в рейтинге Педриньо и Олега Очеретько.

На протяжении года вратарь провел 38 матчей во всех соревнованиях и в 23 встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Резник второй сезон подряд признается лучшим игроком донецкого клуба, подтверждая свой высокий уровень стабильности.

Ранее появлялась информация об интересе к голкиперу сборной Украины со стороны клубов английской Премьер-лиги и других топ-чемпионатов Европы. Сам Дмитрий подтверждал наличие переговоров, однако сейчас продолжает выступать за Шахтер. Действующий контракт вратаря с донецким клубом рассчитан до конца 2027 года.

