Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду прокомментировал итог заключительного для команды матча в 2025 году. Саудовский клуб сыграл вничью с Аль-Иттифаком со счетом 2:2 в поединке 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

40-летний португалец стал автором одного из голов, эффектно поразив ворота ударом спиной. Этот мяч стал для Роналду 41-м в 2025 году и 957-м за всю профессиональную карьеру.

После финального свистка звездный форвард обратился к болельщикам через социальные сети с мотивационным посланием:

Мы на правильном пути и знаем, что нам нужно делать в 2026 году!

Ранее, Криштиану Роналду отличился дублем в матче Аль-Насра.