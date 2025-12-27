Бывший защитник мадридского Реала Лукас Васкес отдал должное Криштиану Роналду, назвав его самым выдающимся футболистом в истории клуба. Нападающий покинул Реал в июне 2018 года, перейдя в Ювентус, оставив после себя яркий след.

Это невероятно важный футболист на протяжении всей своей карьеры, величайший игрок в истории Реала. Его уход из любой команды был бы заметен, но в нашем случае это было особенно ощутимо, ведь он забивал 60 голов за сезон.

Мы очень благодарны Криштиану за все, что он дал Реалу, – подчеркнул Лукас Васкес, ныне игрок Байера.