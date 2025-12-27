Лукас Васкес: «Роналду – величайший игрок в истории Реала»
Бывший защитник королевского клуба поделился воспоминаниями о вкладе португальца в команду
около 1 часа назад
Бывший защитник мадридского Реала Лукас Васкес отдал должное Криштиану Роналду, назвав его самым выдающимся футболистом в истории клуба. Нападающий покинул Реал в июне 2018 года, перейдя в Ювентус, оставив после себя яркий след.
Это невероятно важный футболист на протяжении всей своей карьеры, величайший игрок в истории Реала. Его уход из любой команды был бы заметен, но в нашем случае это было особенно ощутимо, ведь он забивал 60 голов за сезон.
Мы очень благодарны Криштиану за все, что он дал Реалу, – подчеркнул Лукас Васкес, ныне игрок Байера.
Также, Криштиану Роналду обратился к болельщикам накануне матча очередного тура чемпионата Саудовской Аравии.