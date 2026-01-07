Новый главный тренер Челси Лиам Розеньор поделился видением стиля игры, который стремится установить в лондонском клубе. Вовторник синие официально объявили о подписании контракта со специалистом до 2032 года. Ранее Розеньор возглавлял французский Страсбург.

Я хочу, чтобы меня запомнили как тренера-победителя, который постоянно выигрывает.

Я пришел из клуба, где средний возраст игроков составлял, кажется, 20,8 года — это был самый молодой состав в Европе. Здесь, думаю, футболисты чуть старше и опытнее, но сила молодости заключается в энергии, целеустремленности, физической готовности и интенсивности. Я хочу, чтобы болельщики увидели все это. Я хочу, чтобы мы играли в быстрый, атакующий футбол.

Я хочу, чтобы болельщики дома вставали с мест в первые десять минут и ощущали волну за волной. Когда я играл против таких футболистов, как Эссьен, Лэмпард, Дрогба, Роббен, Джо Коул, я чувствовал, что приезд на Стэмфорд Бридж — это действительно очень сложно. Я хочу создать такое же ощущение здесь. Я хочу, чтобы мы были активными, смелыми и бесстрашными, тогда мы сможем провести вместе замечательный период.