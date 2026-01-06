Новоназначенный главный тренер Челси Лиам Росеньор поделился своими первыми эмоциями после подписания контракта с лондонским клубом. 41-летний специалист заключил соглашение, рассчитанное до 2032 года.

Для меня большая честь быть назначенным главным тренером Челси. Это клуб с уникальным духом и богатой историей завоевания трофеев. Моя задача заключается в том, чтобы сохранить эту индивидуальность и создать команду, которая будет отражать эти ценности в каждом матче, продолжая выигрывать трофеи.

Мне доверили эту роль, и я хочу поблагодарить всех за предоставленную возможность и веру в то, что я справлюсь с этой работой. Я отдам все, чтобы добиться успеха, который заслуживает этот клуб.

Я глубоко верю в командную работу, единство, сплоченность и коллективную ответственность, и именно эти принципы будут основой всего, что мы будем делать. Они станут фундаментом нашего успеха.

Я рад работать с этой чрезвычайно талантливой группой футболистов и сотрудников, выстраивать крепкие связи на поле и за его пределами и формировать среду, в которой все будут чувствовать единство и двигаться к общей цели.

Я чувствую настоящий голод к победам и каждый день буду отдавать все силы, чтобы помочь этой команде конкурировать и побеждать на самом высоком уровне, чтобы каждый чувствовал свою принадлежность и гордость за то, что является частью футбольного клуба Челси.

Я хочу, чтобы наши болельщики гордились тем, кто мы есть и что мы олицетворяем в каждом матче. Они являются душой этого великого клуба с богатой историей. Я с нетерпением жду встречи с вами и возможности начать это совместное путешествие, – передает слова Росеньора официальный сайт Челси.