Турецкие СМИ отмечают значительный прогресс украинского центрального защитника Арсения Батагова в составе Трабзонспора и предполагают, что его продажа может стать выгодной для клуба.

Руководство и тренерский штаб бордово-синих довольны ростом 23-летнего футболиста и уверены, что в будущем смогут получить за него солидную сумму при трансфере.

«Батагов может принести Трабзонспору один из рекордных трансферных доходов за всё время существования клуба. Украинский защитник присоединился к турецкой команде в 2024 году, постепенно адаптировался и стал незаменимым игроком. Несмотря на юный возраст, он обладает удивительно зрелым характером и глубоким пониманием игры. Он твердо стоит на ногах и с каждым днем всё лучше интегрируется в команду. По мере того как улучшается игра Арсения, растёт и его рыночная стоимость. Этим летом 23-летний игрок получил множество писем с предложениями о трансфере. Известно, что за ним следят команды европейских грандов», – сообщили в Günebakış Haber.

Ранее Зубков помог Трабзонспору не отпустить Галатасарай в Суперлиге.