plaintext

Французские СМИ предполагают, что отсутствие Ильи Забарного в заявке ПСЖ на матч 15 тура Лиги 1 против Ренна (5:0) могло быть вызвано вовсе не состоянием здоровья, как было заявлено официально.

После поединка Луис Энрике заверил, что оснований для разговоров нет и защитник пропустил встречу из-за недомогания. Однако журналисты So Foot подчеркивают: эта версия выглядит не до конца убедительно. По их данным, существует вероятность, что украинец отказался от участия в игре из-за запланированного включения в стартовый состав российского вратаря Матвея Сафонова.

Забарный присоединился к парижскому гранду прошлым летом и за 16 матчей сумел отметиться одним голом.