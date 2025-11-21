Главный тренер Полесья Руслан Ротань поделился мыслями о результатах жеребьевки плей-офф европейской квалификации на чемпионат мира-2026 для сборной Украины.

Сборной Украины достался непростой соперник. У команды Швеции сильная атака. Достаточно назвать таких исполнителей, как Виктор Йокереш (Арсенал) и Александер Исак (Ливерпуль). Впрочем, как показал прошлый отборочный турнир, у скандинавов не всё хорошо в обороне, поскольку команда пропускала во всех матчах.

Говорить сейчас о шансах на выход в финал плей-офф нет смысла, поскольку до матча еще четыре месяца. Важно, чтобы все наши лидеры были в строю. Нужно серьезно готовиться к этому противостоянию и сделать всё возможное, чтобы выйти в следующий раунд плей-офф, – заявил Ротань в комментарии Sport.ua.