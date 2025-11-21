Ротань назвал плюсы и минусы сборной Швеции, с которой Украина сыграет в плей-офф отбора на ЧМ
Бывший тренер сине-желтых сказал все, что думает о будущем сопернике команды Сергея Реброва
31 минуту назад
Главный тренер Полесья Руслан Ротань поделился мыслями о результатах жеребьевки плей-офф европейской квалификации на чемпионат мира-2026 для сборной Украины.
Сборной Украины достался непростой соперник. У команды Швеции сильная атака. Достаточно назвать таких исполнителей, как Виктор Йокереш (Арсенал) и Александер Исак (Ливерпуль). Впрочем, как показал прошлый отборочный турнир, у скандинавов не всё хорошо в обороне, поскольку команда пропускала во всех матчах.
Говорить сейчас о шансах на выход в финал плей-офф нет смысла, поскольку до матча еще четыре месяца. Важно, чтобы все наши лидеры были в строю. Нужно серьезно готовиться к этому противостоянию и сделать всё возможное, чтобы выйти в следующий раунд плей-офф, – заявил Ротань в комментарии Sport.ua.
Сборная Украины пробилась в плей-офф европейской квалификации на чемпионат мира-2026. В четверг, 20 ноября состоялась жеребьевка этой стадии отбора.
К сожалению, жребий не был благосклонен к сине-желтым. Несмотря на пребывание в первой корзине, команде Сергея Реброва достались опытные европейские бойцы. В полуфинале украинцы 26 марта встретятся со Швецией Виктора Дьокереша и Александера Исака. Если удастся выйти в финал, то 31 марта судьба сведет команду с победителем пары Польша – Албания.
Поделиться