Нападающий Полесья Александр Филипов поделился ожиданиями от противостояния раунда плей-офф квалификации Лиги конференций с Фиорентиной.

Во-первых, это, наверное, обычное давление – первые игры с Санта-Коломой. Мы понимали, что только начинается наш европейский путь. Конечно, пришли новые игроки, новый тренерский штаб, новые требования к игре. Было трудно, ведь не хватало времени, чтобы привыкнуть друг к другу. Поэтому первые матчи были как период «притирки».

А уже с Пакшем было больше понимания, как мы хотим играть. Не всё получалось, но мы постепенно нарабатывали нужные элементы в течение всего подготовительного периода.

В каждой игре мы видим моменты, которые можно улучшить. Тренеры готовят нам много материала, показывают ошибки и подсказывают, как действовать эффективнее. Поэтому даже в победных матчах есть над чем работать.

Мы прекрасно понимаем, что Фиорентина – это топ-команда из Италии. Конечно, будет мотивация, дисциплина, максимальная отдача на поле. Но мы не боимся. Будем играть для наших болельщиков и с нашими болельщиками, которые приедут поддержать. Отдадим все силы, чтобы добиться победы.

Прежде всего, итальянцы – это дисциплина и порядок в защите. Итальянские команды известны этим: защитники и полузащитники оставляют очень мало пространства. Они играют жестко. Но мы тщательно разобрали противника, поэтому, думаю, подготовка у нас хорошая.

Как такового кумира именно из Фиорентины у меня нет. Но могу отметить многих атакующих игроков, которые выступали в Серии А: Кин, Джеко, Гудмундссон. У Фиорентины сейчас тоже есть квалифицированные игроки, а также вратарь мирового класса – де Хеа. Поэтому противник будет очень интересным.

Нагрузка? Конечно, бывает тяжело. Но мы не будем оправдываться этим и не считаем нагрузку причиной возможных поражений. Это наш выбор, наш путь, и мы будем биться до конца.

Что касается Кубка Украины, пока что мы не думаем о нем, ведь эту стадию пропускаем. Самое главное – матчи, которые впереди. Завтра Фиорентина, потом ответный матч, потом встреча с Динамо. А уже после этого будем ставить новые цели. Амбиции клуба высокие, так что шаг за шагом будем идти к ним.

Болельщикам хотел бы сказать, что мы очень рассчитываем на вашу поддержку! Приходите, болейте, а мы сделаем всё возможное, чтобы подарить вам радость, – заявил Филиппов в интервью Sport Express UA.