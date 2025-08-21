Маркович верит в сенсацию в первом матче Полесья против Фиорентины
Авторитетный украинский тренер сделал чрезвычайно смелый прогноз на игру житомирян в Лиге конференций
около 1 часа назад
Бывший тренер Карпат, Металлиста, Днепра и сборной Украины Мирон Маркевич сделал прогноз на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций Полесье – Фиорентина.
Недооценка от Фиорентины? Посмотрим, игра покажет. Мы же не знаем, в каком состоянии сейчас Фиорентина.
Против Фиорентины все должны быть лидерами и не бояться играть смело. Результат не должен давить на игроков Полесья, ведь соперник серьезная команда – Фиорентина, а не Санта-Колома. На фоне такого соперника нужно показать игру и что команда на что-то способна. Думаю, будет результативная ничья.
Три поражения подряд? Я уже неоднократно говорил, что Ротаню нужно время. В Александрии ему его дали, и он построил команду. В Полесье нужно то же самое. То, что там «нахимичили» до него, это не проблема Ротаня, – заявил Маркевич в интервью «Украинскому футболу».
Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги конференций и онлайн-трансляцией игры можно уже сегодня, 21 августа, на странице события Полесье – Фиорентина на Xsport. Начало – в 21:00.
Ранее главный тренер Полесья Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча против Фиорентины.
