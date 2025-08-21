Бывший тренер Карпат, Металлиста, Днепра и сборной Украины Мирон Маркевич сделал прогноз на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций Полесье – Фиорентина.

Недооценка от Фиорентины? Посмотрим, игра покажет. Мы же не знаем, в каком состоянии сейчас Фиорентина.

Против Фиорентины все должны быть лидерами и не бояться играть смело. Результат не должен давить на игроков Полесья, ведь соперник серьезная команда – Фиорентина, а не Санта-Колома. На фоне такого соперника нужно показать игру и что команда на что-то способна. Думаю, будет результативная ничья.

Три поражения подряд? Я уже неоднократно говорил, что Ротаню нужно время. В Александрии ему его дали, и он построил команду. В Полесье нужно то же самое. То, что там «нахимичили» до него, это не проблема Ротаня, – заявил Маркевич в интервью «Украинскому футболу».