Тренер Полесья Руслан Ротань поделился своими впечатлениями и оценкой работы команды в первые месяцы пребывания в житомирском клубе.

«Понимали, что готовились, в первую очередь, к еврокубковым матчам и к чемпионату Украины. Первую часть, которая была, удачной не назовешь, потому что хотелось достичь максимальных результатов. Это касается и еврокубков, и чемпионата Украины. У нас есть результат, мы должны смотреть вперед, исправлять ошибки, улучшаться. В принципе, мы этим занимаемся.

Международная пауза поможет нам прийти в себя, оправиться от поездок. Постоянно были на колесах, игра, снова на колесах — без восстановления. Это очень тяжело.

Возможно, нужно будет что-то менять в нашем регламенте. Видите, как тяжело даются еврокубковые матчи для украинских команд. На начальном этапе, где идет квалификация, надо подходить с пониманием.

Что касается чемпионата, то мы не рассчитывали на место, на котором находимся. Но опять же, пауза должна пойти на пользу. Мы должны исправить ситуацию. Мы работаем 2,5 месяца. Есть немного понимания — это большой плюс. Сейчас формируется идея команды», — сказал Ротань на пресс-конференции.