Главный тренер Полесья Руслан Ротань после трех подряд ничьих в Ровно наконец одержал победу (4:1) на стадионе Авангард и поделился впечатлениями от матча против Вереса.

После кубкового поражения у нас с ребятами был разговор, и я сказал, что нужно добавлять в настройке, быть готовыми к игре на 100%. Поэтому сегодня с этим не было проблем. Мы точно заслужили эту победу. Поэтому я благодарен ребятам. Они сегодня с первых минут были собраны, мы решили судьбу игры еще в первом тайме.

Был ли этот матч принципиальным лично для меня после нескольких ничьих подряд в Ровно с Александрией? Ни в коем случае. Хотелось просто держать свой уровень игры. Сейчас мы еще находимся на стадии становления. Вы сами это видите, в кубковой игре и сегодня – это были две разные команды.

Верес – очень хорошая команда. Им непросто забить четыре мяча. Поэтому мы очень довольны таким результатом.

Что касается эмоциональности – эмоции, наверное, были нужны, чтобы ребят подбадривать. Это борьба за то, чтобы мы были ментально на сто процентов готовы к матчу, борьбе, – сказал Ротань.