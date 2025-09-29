Ротань: «В кубковой игре и сегодня - это были две разные команды»
Тренер Полесья отреагировал на победу житомирцев в матче с Вересом
около 11 часов назад
Главный тренер Полесья Руслан Ротань после трех подряд ничьих в Ровно наконец одержал победу (4:1) на стадионе Авангард и поделился впечатлениями от матча против Вереса.
После кубкового поражения у нас с ребятами был разговор, и я сказал, что нужно добавлять в настройке, быть готовыми к игре на 100%. Поэтому сегодня с этим не было проблем. Мы точно заслужили эту победу. Поэтому я благодарен ребятам. Они сегодня с первых минут были собраны, мы решили судьбу игры еще в первом тайме.
Был ли этот матч принципиальным лично для меня после нескольких ничьих подряд в Ровно с Александрией? Ни в коем случае. Хотелось просто держать свой уровень игры. Сейчас мы еще находимся на стадии становления. Вы сами это видите, в кубковой игре и сегодня – это были две разные команды.
Верес – очень хорошая команда. Им непросто забить четыре мяча. Поэтому мы очень довольны таким результатом.
Что касается эмоциональности – эмоции, наверное, были нужны, чтобы ребят подбадривать. Это борьба за то, чтобы мы были ментально на сто процентов готовы к матчу, борьбе, – сказал Ротань.
После семи туров Полесье Житомир занимает 6 строчку в УПЛ, ровенский Верес идет 12-м.
Ранее, в Кубке Украины, житомирское Полесье уступило в 1/16 финала львовскому Руху со счётом 0:3.
Поделиться