Сергей Стаднюк

После пятой подряд потери очков Динамо в чемпионате сеть взорвала новость о том, что руководитель медиацентра клуба Андрей Шахов-младший якобы был отстранен от выполнения своих обязанностей. Но подтверждения информации пока нет.

По данным СМИ, решение руководства было связано с тем, что Шахов находится в дружеских отношениях с Андреем Ярмоленко и таким образом был вовлечен в конфликт между футболистом и главным тренером Александром Шовковским, о котором ранее писали СМИ. Указывается, что Шахов не принимал участия в медиамероприятиях клуба. Также отмечалось, что он не поедет на выездной матч киевлян против Сивасспора в Лиге конференций в Турции, который состоится 23 октября.

Сам Шахов в своем Facebook подтвердил, что в настоящее время не проводит пресс-конференции с участием представителей Динамо. Однако резко опроверг слухи о своем отстранении от обязанностей.

Информация о моем отстранении не соответствует действительности. Да, по определенным личным причинам я сейчас не провожу пресс-конференции ФК «Динамо» Киев. В остальном - я полностью выполняю свои полномочия в руководстве пресс-службой и медиадепартаментом клуба. Пожалуйста, не распространяйте фейки. Андрей Шахов-младший

Напомним, Динамо потеряло победу и над Зорей в УПЛ (1:1).