Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, как провел ночь после разгромного поражения в матче пятого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:4). Армия РФ устроила очередную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру страны.

Какое же оно доброе [утро – прим.]?! Я вообще не спал этой ночью. Звонил мой друг, говорит: «Туда попало, туда попало, обломки почти в каждом районе». Самое страшное – что погибли люди. Как мы дальше жить будем? Зеленский вроде уже помирился с Америкой, но Трамп нисколько не помогает. Такое ощущение, что нарочно делает все, чтобы нас убивали.

Эта ночь была кошмарной. Я ходил из одной комнаты в другую. С одной стороны у меня окна выходят на Печерск. Смотрю – летят дроны, ракеты. Потом взрывы, повалил дым. С другой стороны происходило то же самое. Вот такая ночка была у нас. Света до сих пор нет. Не знаю, как мы зимой будем, ведь батареи может разорвать, если будут такие длительные отключения света, – сообщил Сабо в интервью Blik.ua.