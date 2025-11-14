Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо после разгромного поражения в матче пятого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:4) ответил, была ли ошибкой наставника сине-желтых Сергея Реброва выставлять резервный состав на игру.

Это было ожидаемо. Главный матч нас ждет против Исландии. Если победим, значит, Ребров сделал правильное решение, а если нет, то и говорить не о чем. Я вообще не знаю, кого сегодня можно называть основой, все футболисты у нас одинаковые.

Таков наш уровень. Они просто не могут. Ну, нет у Реброва игроков, с кем можно играть, как и у Шовковского в Динамо. Я не хочу никого обижать, но в мое время эти футболисты сидели бы на задворках класса Б, а сегодня они вышли на первый план, потому что других нет.

Этих футболистов уже ничему не научишь. Обучают в школе, а они уже ее прошли. Класса нет и, к сожалению, уже не будет. Возьмем Динамо. Пихалёнок – ну что это за футболист? Шапаренко и Бражко вообще исчезли. Буяльского даже в чемпионате Украины не видно. Усилить сборную некем, – заявил Сабо в интервью Blik.ua.