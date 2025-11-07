Павел Василенко

6 ноября киевское Динамо разгромило боснийский Зрински – 6:0. Один из шести голов забил 36-летний вингер Андрей Ярмоленко, который вышел на замену на 67-й минуте при счете 4:0.

Бывший главный тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо в интервью сайту BLIK.ua поделился мнением о том, правильно ли наставник бело-синих Александр Шовковский использует Ярмоленко.

«Все правильно сделал Шовковский. Вот так и надо использовать Ярмоленко, выпускать в конце игры. На последние 20-25 минут, потому что на большее его уже не хватает, к сожалению... А полчаса Андрей еще может отработать на уровне. И дело не только в том, что он уже возрастной игрок, но и в том, что у него нет высококлассных партнеров, которые создавали бы для него моменты, если тренер и дальше будет выпускать его играть в нападении, а не в полузащите».

В настоящее время киевская команда занимает 24-е место в турнирной таблице Лиги конференций, набрав три балла.

Календарь матчей Динамо в Лиге конференций

4-й тур. 27 ноября. Омония (Кипр) – Динамо

5-й тур. 11 декабря. Фиорентина (Италия) – Динамо

6-й тур. 18 декабря. Динамо – Ноа (Армения)