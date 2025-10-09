Капитан Пари Сен-Жермен Маркиньос может покинуть клуб летом 2026 года, сообщает L'Equipe. Бразильский защитник еще после прошлого сезона мог перебраться в Саудовскую Аравию, получив крайне выгодные финансовые предложения, однако тогда решил остаться в Париже.

Теперь клубы из Саудовской Аравии намерены возобновить попытки пригласить Маркиньоса, и на этот раз защитник, по информации источника, может рассмотреть возможность перехода.

В ПСЖ не будут удерживать своего капитана, поскольку уже определились с потенциальной заменой — выбор пал на украинца Илью Забарного. Отмечается, что Луиса Энрике впечатлили его агрессивная манера игры и умение продвигать мяч, несмотря на не самую высокую стартовую скорость.

В сезоне 2025/26 Забарный провел за парижский клуб восемь матчей во всех турнирах и успел отличиться одним забитым мячом.

