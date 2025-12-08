Вингер Ливерпуля Мохамед Салах может не попасть в состав на выездной матч против Интера, запланированный на ближайший вторник.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, в клубе продолжаются внутренние обсуждения возможного решения после громких публичных заявлений египетского форварда.

Окончательное решение по участию Салаха в игре ожидается до конца дня. Главный тренер мерсисайдцев Арне Слот позже проведет пресс-конференцию, где может прокомментировать ситуацию.

В прошлом сезоне Салах забил 29 голов в Английской Премьер-лиге, а Ливерпуль сразу выиграл чемпионат в первый сезон Слота. Но сейчас складывается впечатление, что когда-то безусловная звезда клуба оказалась на грани самого большого конфликта.