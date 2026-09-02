Павел Василенко

Египетский вингер Трабзонспора Мохамед Салах оказался в центре внимания турецкой и мировой общественности после необычного приема, который ему устроили в Турции.

Мэр муниципалитета Йомра в провинции Трабзон Мустафа Бийик решил отдать беспрецедентную честь известному футболисту, как только узнал, что тот остановится в этом районе.

В частности, мэр официально предложил назвать улицу, где в будущем будет жить египетский ас, «улицей Мохамеда Салаха». Таким образом, местные власти пытаются максимально использовать присутствие одной из крупнейших футбольных звезд мира для продвижения туристического и спортивного имиджа региона.

Местные жители также с большим восторгом восприняли эту инициативу, выражая радость от того, что в их районе будет жить футболист такого калибра.

Помимо необычных почестей, которых, как отмечается, за свою карьеру не получали даже Лионель Месси и Криштиану Роналду, Салах также имеет первоклассные финансовые доходы.

Инициатива уже привлекла огромное внимание СМИ, поэтому ожидается, что район может стать настоящей достопримечательностью для многочисленных поклонников футбола и любопытных туристов.