Бывший нападающий киевского Динамо Олег Саленко объяснил, почему в свое время отказался от возможности возглавить дублирующий состав Оболони и так и не сделал полноценный шаг в тренерской карьере в большом футболе.

Я в свое время окончил тренерские курсы, поэтому все возможности были. Потом, когда мне начал Слободян предлагать тренировать дубль Оболони, я понял, что что-то не то. Конечно, хотелось выше. Я же тогда только все закончил, а потом как-то все сдвинулось.

Просто я тогда хорошо общался со Слободяном, он говорит: вот вариант. А другие предложения я как-то особенно не рассматривал.

Я тогда уже отходил от футбола. И мне или первую команду давать, или все. Да и чемпионат тогда был другой. Оболонь — это команда, которая еще не имела потенциала. Есть денежный запас, пивной запас есть, а больше ничего еще не было. Лишь потом они начали подниматься, — сказал Олег Саленко в программе на YouTube-канале Футбольный диван.