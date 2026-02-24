Салернитана назначила легендарного Косми новым главным тренером
Итальянский специалист вернется к работе после перерыва с 2022 года
около 11 часов назад
Итальянская Салернитана объявила о смене на тренерском мостике. Новым наставником команды стал Серсе Косми, который не работал главным тренером с 2022 года.
Предыдущее место работы специалиста было в хорватской Риеке. Там сотрудничество с Косми оказалось недолгим и оставило неоднозначные впечатления. С тех пор тренер находился без клуба.
В Салернитане он заменил Джузеппе Раффаэле, которого уволили после поражения от Монополи.
Сейчас команда выступает в Серии С — третьем по силе дивизионе итальянского футбола. В то же время турнирное положение клуба позволяет рассчитывать на повышение в классе. После очередного тура Салернитана занимает третье место в таблице и сохраняет хорошие шансы на выход в Серию B.
