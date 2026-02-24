34-летний нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн может сменить клуб уже в ближайшее время. По информации инсайдера Фабрицио Романо, которую он обнародовал в социальных сетях, француз рассматривает возможность переезда в американскую МЛС.

Как сообщает источник, форвард имеет несколько вариантов продолжения карьеры за океаном. Главным претендентом на опытного игрока называют Орландо Сити.

Текущий контракт Гризманна с мадридским клубом рассчитан до лета 2027 года. Ориентировочная рыночная стоимость нападающего составляет 11 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании француз провел 22 матча, в которых отметился шестью забитыми мячами.

В 25 туре Ла Лиги Атлетико обыграл Эспаньол со счетом 4:2.