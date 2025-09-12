Главный тренер Бенфики Бруну Лаже заявил, что в предстоящей игре пятницы чемпионата Португалии с первых минут на поле выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.

При этом специалист подчеркнул, что окончательное решение о статусе основного вратаря пока не принято.

«Самое важное то, что я знаю, что делаю в ситуации с вратарями. У нас три невероятных вратаря, и я хочу, чтобы все они были в любой момент готовы выйти на поле. Соареш играл в прошлом матче, поэтому я могу сказать, что завтра на поле выйдет Трубин», – сказал Лаже.

В распоряжении лиссабонцев три голкипера: Трубин, Соареш и Феррейра. В первых трех турах чемпионата дважды место в старте занимал Соареш, а один матч сыграл Трубин.

Ранее Трубин стал лучшим игроком в составе сборной Украины в матче против Азербайджана.