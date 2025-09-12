Стало известно, сыграет ли Судаков дебютный матч за Бенфику
Бывший игрок Шахтера попал в заявку
около 2 часов назад
Георгий Судаков / Фото - Бенфика
Бенфика объявила стартовый состав на матч 5 тура Примейра-лиги против Санта-Клары.
После возвращения из расположения сборной Украины место в старте получил Анатолий Трубин, в то время как Георгий Судаков впервые попал в заявку вице-чемпиона Португалии и может появиться с лавки.
Экс-футболист Шахтера успел в соцсетях выложить фото из раздевалки Бенфики.
Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по Киеву.