Павел Василенко

В Индии убрали 21-метровую статую футбольной суперзвезды Лионеля Месси после того, как в понедельник она опасно раскачивалась из-за сильного ветра.

Для демонтажа большой статуи капитана сборной Аргентины в Калькутте использовали гидравлические краны и канаты. Затем её вывезли грузовиком.

«Статую убрали в понедельник днем после того, как местные жители пожаловались, что она движется на ветру», – цитирует депутата штата Шарадвата Мукерджи издание AFP.

Гигантский монумент был установлен в декабре во время тура Лионеля Месси по Индии.

В настоящее время аргентинский форвард защищает цвета американского Интера Майами.

