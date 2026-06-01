Статуя Месси не выдержала: в Индии срочно убрали монумент аргентинской звезды
Известны подробности такого решения
около 3 часов назадПодписаться в
Фото: SITA
В Индии убрали 21-метровую статую футбольной суперзвезды Лионеля Месси после того, как в понедельник она опасно раскачивалась из-за сильного ветра.
Для демонтажа большой статуи капитана сборной Аргентины в Калькутте использовали гидравлические краны и канаты. Затем её вывезли грузовиком.
«Статую убрали в понедельник днем после того, как местные жители пожаловались, что она движется на ветру», – цитирует депутата штата Шарадвата Мукерджи издание AFP.
Гигантский монумент был установлен в декабре во время тура Лионеля Месси по Индии.
В настоящее время аргентинский форвард защищает цвета американского Интера Майами.
Ранее сообщалось, что Месси сможет сыграть на ЧМ-2026
Поделиться