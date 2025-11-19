Сборная Испании продолжила свою уникальную серию без поражений в основное время официальных матчей, доведя ее до 31 матча. Это произошло после результативной ничьей с Турцией — 2:2 — в 6-м туре европейской квалификации к чемпионату мира 2026. Матч состоялся 18 ноября и завершился боевой ничьей.

По данным издания AS, команда Луиса де ла Фуенте сравнялась с рекордом сборной Италии, который держался с 2018 по 2021 год. Тогда итальянцы также провели 31 официальный матч без поражений в основное время.

В последний раз Испания уступала в официальной встрече еще в марте 2023 года — в матче отбора к Евро-2024 против Шотландии, который завершился 0:2.