Сергей Стаднюк

В матче квалификации к чемпионату мира-2026 сборная Хорватии на Максимире разгромила Черногорию.

«Клетчатые» отправили в ворота противника четыре мяча. Счет открыл Якич еще в первом тайме. После этого дела гостей значительно осложнило удаление Булатовича. Футболист получил вторую желтую карточку и подвел команду, которая откровенно развалилась после перерыва.

В начале второй половины Крамарич удвоил преимущество хозяев. Ближе к финальному свистку Куч срезал мяч в собственные ворота. В компенсированное время окончательный счет установил Перишич — 4:0.

В параллельном матче Гибралтар принимал Фарерские острова. Несмотря на гостевой статус поединка, островитяне владели инициативой по всем показателям. Это вылилось в забитый мяч после перерыва. Решающий стал точный удар Агнарссона на 68-й минуте.

Хорватия набрала 12 очков и возглавила группу L. Фарерские острова с шестью баллами неожиданно опередили Черногорию по дополнительным показателям.

Чемпионат мира-2026. Квалификация, группа L, шестой тур

Хорватия – Черногория 4:0

Голы: Якич, 35, Крамарич, 51, Куч, 86 (автогол), Перишич, 90+2

Хорватия: Ливакович, Якич, Шутало, Чалета-Цар, Станишич, Модрич (Моро 82), Сучич (Маер 70), Пашалич (Фрук 61), Крамарич (Батурина 70), Перишич, Иванович (Будимир 61)

Черногория: Петкович, Вуяич (Рубежич 7), Савич, Шипчич, Роганович, Булатович, Брнович (Куч 74), Цамай (Вукчевич 60), Вукотич (Бакич 46), Йоветич (Лончар 60), Крстович

Предупреждения: Чалета-Цар 25 – Булатович 34, 42, Савич 43

Удаление: Булатович 42 (вторая ЖК)

Гибралтар – Фарерские острова 0:1

Гол: Агнарссон, 68